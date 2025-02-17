Альтенкирхен (W75). Снигур уступила “нейтральной” сопернице и не смогла выиграть первый титул в сезоне

Украинская теннисистка Дарья Снигур потерпела поражение в финале турнира ITF W75 в Германии



Дарья Снигур (№132 WTA), посеянная под вторым номером, в финальном матче уступила «нейтральной» Юлии Авдеевой (№248 WTA) – 3:6, 3:6.

Поединок продолжался 74 минуты. Украинка три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки (у соперницы – 15 эйсов и две двойные), сделала один брейк и проиграла четыре гейма на своей подаче.

Украинка провела 17-й финал на турнирах ITF и первый в этом году. Снигур боролась за свой 11-й титул ITF в одиночном разряде.

За свое выступление в Альтенкирхене Дарья Снигур заработала – 4 886 долларов США призовых и 49 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 125-е место (+7).

btu.org.ua