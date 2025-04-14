Штутгарт. Ястремская и Остапенко выиграли стартовый матч в парной сетке

Украинско-латвийская пара вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Германии
Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Даяна Ястремская/Елена Остапенко (Украина/Латвия) – Настасья Шунк/Элла Зайдель (Германия) 7:6(3), 6:1
Ястремская и Остапенко провели первый совместный матч с августа 2021 года, когда играли вместе с Монреале. По ходу сегодняшнего матча теннисистки сделали три брейка и проиграли один гейм на своих подачах.
Следующие соперницы Даяны и Елены определятся в противостоянии Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова (Китайский Тайбэй/-, 3) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия).
Напомним, что Ястремская и Остапенко в Штутгарте сыграют друг против друга в первом круге одиночного матча.
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram