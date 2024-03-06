Индиан-Уэллс. Хонтама станет соперницей Костюк во втором круге

Май Хонтама выиграла третий матч подряд на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Май Хонтама (Япония, Q) — Чжан Шуай (Китай, SR) 5:7, 6:2, 6:0

Японская теннисистка сравняла счёт в очных встречах с Чжан Шуай, которой проиграла в 2022 году на турнире WTA 500 в Токио.

Сегодняшнее поражения Чжан Шуай стало для неё уже 18-м подряд (вторым в сезоне) в одиночных матчах.

Отметим, что Хонтама второй раз выступает в основной сетке турнира WTA 1000 (играла в Индиан-Уэллс в 2021 году) и праздновала первую победу.

Во втором круге японка встретится с Мартой Костюк, посеянной под 31-м номером. Ранее теннисистки не играли друг против друга.

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