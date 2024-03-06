Манчестер Сити – Копенгаген 3:1: обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Гости пропустили два гола до 10 минут игры

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу Манчестер Сити праздновал домашнюю победу над Копенгагеном.

Стадия четвертьфинала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля. Жеребьевка соответствующего раунда соревнований состоится 15 марта, после всех сыгранных ответных матчей 1/8 финала.

Лига чемпионов 1/8 финала, ответный матч 6 марта

Манчестер Сити — Копенгаген 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 — 5 Аканджи, 2:0 — 9 Альварес, 2:1 — 29 Эльюнусси, 3:1 — 45+3 Голланд

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш (Стоунз, 68), Гвардиол, Родри (Гомес, 46) , Ковачич, Нуньеш (Гэмилтон, 74), Альварес, Бобб, Голанд (Райт, 90)

Копенгаген: Грабара, Анкерсен, Елерт (Меллинг, 78), Вавро, Маккенна, Дикс, Фрогольдт (Маттссон, 58), Оскарссон (Корнелиус, 68), Клемм (Гойлунд, 68), Ашури (Барджи, 58), Эльюнусси

Предупреждение: Корнелиус, 84; Маттсон, 90.

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