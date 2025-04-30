Аморим – о возможном переходе Дьёкереша в МЮ: Нам нужны игроки, которые хотят представлять наш клуб

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша в "красных дьяволов".

"Соглашение с Виктором? Я с ним не разговаривал. Но если игрок хочет прийти в "МЮ" только для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, то он не придет".

Нам нужны игроки, которые хотят представлять "Юнайтед", а не игроки, которые хотят играть в определенных соревнованиях", – сказал специалист.