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Футбол

Аморим – о возможном переходе Дьёкереша в МЮ: Нам нужны игроки, которые хотят представлять наш клуб

Аморим - о возможном переходе Дьёкереша в МЮ: Нам нужны игроки, которые хотят представлять наш клуб

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша в "красных дьяволов".

    "Соглашение с Виктором? Я с ним не разговаривал. Но если игрок хочет прийти в "МЮ" только для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, то он не придет".

    Нам нужны игроки, которые хотят представлять "Юнайтед", а не игроки, которые хотят играть в определенных соревнованиях", – сказал специалист.

    Дьёкереш в текущем сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 12 ассистов.

    www.ua-football.com

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