IIHF

В четверг, 1 мая, сборная Украины по хоккею проведет четвертый матч на чемпионате мира в дивизионе 1А, где нашим соперником станет Польша. Матч пройдет в румынском городе Сфынту-Георге на «Сепси Арене», игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

После двух подряд серий буллитов с британцами и итальянцами, сборная Украины смогла одержать разгромную победу (4:0) над хозяевами турнира – Румынией, благодаря заброшенным трем шайбам в первые десять минут встречи, которые решили исход игры. Эта виктория позволила украинцам попасть на вторую позицию, позволяющую в следующем году сыграть в элитном дивизионе ЧМ. Польша после двух подряд побед над румынами и японцами проиграла сборной Италии 1:4, при этом наш будущий соперник вел в счете. Последний поединок Украины с поляками на чемпионате мира состоялся в 2022 году в дивизионе 1В. Тогда сборная Польши в основное время сыграла с нами вничью, а по буллитам наш сосед оказался сильнее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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