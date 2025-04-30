Промоутер Дюбуа пообещал сделать Усику шикарный подарок. Но есть условие

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира Александр Усик рассказал, что промоутер Дюбуа Френк Уоррен подарит ему автомобиль Бентли, если украинец победит в реванше Даниэля.

«Фрэнк Уоррен сказал мне: «Когда я смогу победить Даниэля, я куплю тебе Бентли». Да, я вижу ее. Для меня нет разницы какой Бентли, руль с правой стороны, нет проблем.

Я уверен, что смогу победить. Мне моя команда очень помогает. Мои дети, моя страна, мой Бог», – сказал Усик.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua