Гран При Мехико останется в чемпионате до 2028 года

Контракт на проведение Гран При Мехико, как и предполагалось, продлён до 2028 года включительно – об этом сообщила пресс-служба Формулы 1.

Этап на автодроме имени братьев Родригес в столице Мексики останется в календаре как минимум ещё на три сезона. Эта гонка после долгого перерыва вернулась в чемпионат 10 лет назад сначала как национальный Гран При, затем была переименована в Гран При Мехико и отличается неповторимой атмосферой, которую создаёт весьма темпераментная местная публика.

Этот Гран При любят не только болельщики – команды и гонщики тоже. Трибуны автодрома на каждой из состоявшихся с 2015-го гонок были заполнены до отказа, а в прошлом году за уик-энд там побывало рекордное число зрителей – 405 тысяч человек.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Мы очень рады объявить, что Гран При Мехико останется в нашем календаре до сезона 2028 года включительно.

Формула 1 – это энергия, страсть и эмоции, и каждый год болельщики создают в Мехико совершенно неповторимую атмосферу, благодаря чему этот Гран При стал одним из самых ярких событий чемпионата.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту страны Клаудии Шейнбаум, главе правительства Кларе Бругаде, а также президенту мексиканской национальной автофедерации Алехандро Соберону Кури за поддержку.

Я также хочу поблагодарить местных промоутеров и деловые круги Мехико, которые разделяют наше видение и делают этот этап столь неповторимым. Мы предвкушаем продолжение этого невероятно успешного сотрудничества и с нетерпением ждём новой встречи с мексиканскими болельщиками».

В этом году мексиканский этап чемпионата пройдёт в последний уик-энд октября.

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