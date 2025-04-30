Элина Свитолина – после выхода в полуфинал в Мадриде: “Стараюсь подбодрить украинцев и принести им несколько побед”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде



“Это замечательный турнир для меня. Наконец-то я хорошо играю здесь, в Мадриде. Я наслаждаюсь игрой на этих кортах, это такие приятные корты, грунт настолько гладкий, просто идеальный. Так что, да, я наслаждаюсь своим выступлением. Думаю, что моя подача работает очень хорошо. Я очень довольна тем, как подаю здесь в последние несколько дней, а также как я подавала на прошлой неделе. Да, просто чувствую, что моя игра на отличном уровне. Каждый день мне нужно вносить тактические коррективы в зависимости от соперницы, но в целом я довольна своим уровнем.

Как мне удается совмещать все: быть теннисисткой, мамой, заниматься собственным фондом? Да, у меня много дел (смеется). Я черпаю энергию, мотивацию от людей. Когда я возвращаюсь в Украину, я получаю столько энергии от всех людей, которые там сейчас, которые переживают тяжелые времена. Я просто стараюсь подбодрить их и принести для Украины несколько побед”, – сказала Элина Свитолина в послематчевом интервью на корте.

• Обзор четвертьфинала Элина Свитолина – Моюка Утидзима в Мадриде (ВИДЕО)



btu.org.ua