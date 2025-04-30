Форвард сборной Украины: «Выход в элиту ЧМ? Посмотрим после Польши»

IIHF

Сборная Украины по хоккею в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A обыграла Румынию со счетом 4:0. Игру прокомментировал форвард Андрей Денискин, который оформил дубль и сделал ассист.

«Мы хорошо подготовились, настроились. В конце выкладывались, чтобы Дьяченко отыграл на ноль. Это важно для него, для уверенности. Но счет все равно на табло. В третьем периоде не волновались, потому что все собрались и действовали спокойно».

«Дальше играем с Польшей. Теперь нужно соперничать с ними, у них организованная команда, тренерская».

«Борьба за повышение в классе? Серьезно, мы даже не смотрим в таблицу. После завтрашнего матча увидим, что и как», – сказал Денискин.

После трех туров лидирует Италия с 7 очками, а Украина, Великобритания и Польша набрали по шесть пунктов.

sport.ua