Команда Нико Росберга RXR объявила о своём закрытии

Rosberg X Racing (RXR), команда, в своё время созданная при участии Нико Росберга для электрической внедорожной серии Extreme E, объявила о закрытии.

В конце 2024 года она прекратит своё существование – это связано с решением организаторов Extreme E досрочно завершить сезон, о чём мы писали в начале сентября, и предстоящими радикальными реформами серии, которая в дальнейшем, после перехода на водородные силовые установки, должна превратиться в Кубок мира FIA Extreme H.

RXR стала чемпионом серии в 2021 году, когда проходил дебютный сезон Extreme E, а затем повторила этот успех в 2023-м. Команда желает участникам будущей серии Extreme H всего наилучшего в новой эре в истории мирового автоспорта, связанной с переходом на новый вид топлива.

Нико Росберг, основатель и исполнительный директор RXR: «RXR создавалась не только для гонок: цель была в том, чтобы создать команду, по-настоящему нацеленную на успех. Вместе мы многого добились – начиная с наших побед в чемпионате до экологических инициатив и акций в поддержку гендерного равенства. И хотя, закрывая эту главу, мы испытываем привкус горечи, я горжусь тем, чего мы достигли».

Команда, закрывая двери своего гаража, также поблагодарила своих гонщиков, своих партнёров и болельщиков, ведь без их поддержки никакие победы не были бы возможны.

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