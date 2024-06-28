Норрис: Я переживаю из-за упущенной в Испании победы

В четверг в Австрии Ландо Норриса спросили, как он воспринимает результаты предыдущих гонок – радуется подиумам или переживает по поводу упущенных побед?

«Всё зависит от того, как посмотреть, – ответил гонщик McLaren, после десяти этапов сезона занимающий второе место в личном зачёте чемпионата. – Если честно, к этому можно относиться и так, и этак. Команда заработала очень много очков, мы выступали просто отлично, однако мы здесь стремимся к победам, и я всегда нацелен на достижение максимально возможного результата.

Потенциальный шанс на победу был, но это же только в теории, а для того, чтобы им воспользоваться, необходимо, чтобы вообще всё сложилось идеально. При этом мне приходится соперничать с Максом Ферстаппеном, он один из лучших гонщиков в истории Формулы 1 и выступает на невероятно высоком уровне.

Тем более, у нас пока не всё идеально, например, мой старт в предыдущий уик-энд был неплохим, но всё-таки не лучшим, и за это пришлось заплатить определённую цену, так что всё просто. Полагаю, победу мы упустили только один раз, и это произошло в Испании, но иногда так бывает. Даже если ты располагаешь самой быстрой машиной, достаточно одной небольшой ошибки, и ты уже не поднимешься на вершину подиума.

В общем, всё зависит от психологического настроя, и лично я скорее переживаю по поводу упущенной в прошлый уик-энд победы. Но при этом всё-таки надо не забывать о том, что хорошего тоже было немало. Так что в целом я доволен, хотя вместе со всей командой McLaren мы очень хотим выигрывать гонки.

Если это не удаётся, уже появляется повод для переживаний. Но мы всё-таки опередили 18 других машин, и можно радоваться хотя бы этому. Однако нам надо подтянуться, поработать над нюансами, и вместе с командой мы занимаемся именно этим. Хотя ошибки неизбежны, мы прилагаем максимум усилий, чтобы достичь наших целей».

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