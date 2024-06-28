Динамо и Полесье усилились латиноамериканцами, а капитан Реала отправился в Аравию. Главные новости за 27 июня

Самые интересные новости за 27 июня, которые вы могли пропустить

polissyafc.com

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Сборная Украины проведет матч Лиги Наций против Албании в Праге в Праге

Стали известны дата и место проведения нашего стартового поединка Лиги наций 2024/2025, где сборная Украины сыграет против Албании. Встреча состоится 7 сентября 2024 года в чешской Праге на стадионе "Epet Arena". Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что сборная Украины делит группу B1 с Албанией, Грузией и Чехией.

Киевское "Динамо" подписало колумбийского защитника Брайана Себальоса

"Динамо" официально объявило о подписании контракта с 23-летним колумбийским защитником Брайаном Себальосом. Футболист присоединился к киевскому клубу на правах аренды из бразильской "Форталезы". Соглашение рассчитано на полгода, до конца 2024-го. В арендном соглашении также есть пункт об опции последующего выкупа футболиста. Это уже третий трансфер киевлян после Пихаленка и Брагара.

"Полесье" усилилось бразильцем Жоау Виалле

Бразильский защитник Жоау Виалле подписал с "Полесьем" 4-летний контракт и присоединился к ним на правах свободного агента. Ранее Жоау Виалле выступал за такие клубы Бразилии, как "Парана", "Атлетику Паранаэнсе", "Поусу Аллегре" и "Итуано". За "Итуану" из бразильской Серии Б и в текущем сезоне футболист провел 12 матчей за команду во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.

"Жирона" подписала нападающего "Браги", возможно, это замена Довбику

"Жирона" официально объявила о переходе форварда Абеля Руиса из "Браги". 24-летний испанец подписал пятилетний контракт, сумма трансфера которого составит 8,5 млн евро плюс бонусы. В испанской прессе пишут, что подобный трансфер может означать, что Артем Довбик точно покинет свой нынешний клуб этим летом и "Жирона" просто наперед ищет замену украинскому нападающему.

Капитан "Реала" Начо Фернандес переехал в Саудовскую Аравию

Аравийский клуб "Аль-Кадисия" официально объявил о подписании защитника мадридского "Реала" Начо Фернандеса. Он присоединился к клубу на правах свободного агента. В 2001 году Начо присоединился к "Реалу" в возрасте 10 лет и играл в молодежной академии, пока не дебютировал в первой команде в 2012 году. С тех пор он играл в составе "сливочных" в течение 12 сезонов. За это время он провел 364 матча.

Сенсационное "Комо" хочет оформить амбициозное подписание Рафаэля Варана

Итальянское "Комо", которое только вышло в Серию А под руководством Франсеска Фабрегаса, пытается усилиться на следующий сезон, чтобы удержаться в высшей лиге. К ним уже присоединился Андреа Белотти, впрочем на этом они останавливаться не планируют. Сообщается, что "Комо" интересуется Рафаэлем Вараном, который летом находится в статусе свободного агента. Сеск Фабрегас очень настроен на переход французского защитника, однако есть несколько клубов, заинтересованных в его услугах в Европе и за ее пределами, поэтому итальянская команда столкнется с немалой конкуренцией за игрока.

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