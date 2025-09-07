Бущан перешел в «Полесье»: самый интересный переход

Закрытие летнего трансферного окна в УПЛ подарило болельщикам настоящий сюрприз. Громкий переход оформило не киевское «Динамо» или донецкий «Шахтер», а амбициозное житомирское «Полесье». Клуб объявил о подписании 31-летнего вратаря Георгия Бущана, вернувшегося в Украину после неудачного опыта в Саудовской Аравии. Для команды Руслана Ротаня этот трансфер может стать переломным, а для самого голкипера — шансом перезапустить карьеру. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Почему Бущан покинул «Аль-Шабаб»

Зимой 2024-го Бущан расстался с «Динамо» и перебрался в «Аль-Шабаб» за 3 миллиона евро. В Саудовской Аравии он надеялся раскрыться, но статистика оказалась беспощадной: 13 матчей, 28 пропущенных мячей и ни одного «сухого» поединка. В среднем Георгий доставал из сетки больше двух голов за игру.

Поклонники «Аль-Шабаба» критиковали украинца, но тренер Фатих Терим продолжал доверять ему место в старте. После ухода турецкого специалиста летом пришел новый наставник Иманоль Альгуасиль, который сразу дал понять: вратарь из Украины не входит в его планы. Так Бущан оказался в поисках клуба, где сможет играть, а не просто получать зарплату.

Интерес «Ниццы» и выбор «Полесья»

В июле СМИ сообщали, что к Бущану проявляет интерес французская «Ницца». Но сделка так и не была оформлена, а трансферное окно в ведущих лигах Европы закрылось. В этот момент совпали интересы «Полесья» и самого голкипера: клубу нужен был опытный игрок с именем, а Георгий получал шанс вернуться в чемпионат, где его знают и ценят.

Проблемы «Полесья» с вратарями

Потребность в надежном кипере в Житомире назрела давно. В прошлом сезоне ворота защищали Евгений Волынец и Олег Кудрик, но ни один не сумел закрепиться в основе. Статистика тоже говорила сама за себя: команда оказалась в числе худших по числу пропущенных мячей.

Особенно болезненно болельщики вспоминают ошибки Кудрика. В матчах с «Фиорентиной» в квалификации Лиги конференций и с «Динамо» в УПЛ он допустил ляпы, которые обернулись голами. Волынец, некогда один из лучших киперов «Колоса», также заметно сдал — его показатели «сухих» матчей стабильно снижаются, а по метрике Wyscout он входит в число худших по предотвращенным голам.

Почему трансфер Бущана — логичный шаг

После прихода Руслана Ротаня на тренерский мостик стало ясно, что старые варианты на позиции №1 не подходят. Наставник требует от вратаря активного участия в розыгрыше мяча и длинных передач, как это делал Ермаков в «Александрии». Волынец и Кудрик с этой задачей справиться не смогли.

Бущан не является прямым аналогом Ермакова, но его международный опыт и стабильность на линии ворот дают «Полесью» то, чего не хватало — уверенность в тылу. Для команды это усиление равноценно кислороду: без надежного кипера построить крепкую оборону невозможно.

Что получит «Полесье» с Бущаном

Опыт выступлений в Лиге чемпионов и сборной Украины.

Вратаря, способного руководить обороной и подсказывать защитникам.

Шанс стабилизировать игру в защите и снизить количество ошибок.

Да, аренда рассчитана всего на год, но для «Полесья» это время — шанс войти в число стабильных участников верхней части таблицы.

Лучше поздно, чем никогда

Подписание Георгия Бущана — запоздалый, но очень правильный ход для «Полесья». Клуб получает авторитетного вратаря, а сам игрок шанс доказать, что списывать его рано. Успех сделки станет заметен уже в ближайших турах УПЛ, ведь именно позиция голкипера была самой проблемной для житомирского коллектива.

