Сборная Украины едет на Евро-2024

26 марта в финальном поединке плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины победила Исландию. Голы забивали Гудмундссон, Цыганков и Мудрик.

Таким образом, команда Сергея Реброва вышла в финальную часть Евро-2024, которое примет Германия.

Сборная Украины – Сборная Исландии – 2:1

Голы:

Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков (Таловеров, 88), Малиновский (Зинченко, 63), Судаков, Мудрик – Яремчук (Довбик, 72)

Исландия: Вальдимарссон – Пальссон, Ингассон, Гретарссон, Тораринсон (Финссон, 63) – Й. Гвюдмундссон, Харальдссон (Андерсон, 87), Траустассон, Торстейнссон (Эллертссон, 87) – А. Гудьонсен (Оскарссон, 63), А. Гудмундссон

Предупреждения: Малиновский, 43, Зинчненко, 90 +2 – Харальдссон, 21, Ингассон, 56, Й. Гудмундссен, 90