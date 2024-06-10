Следить
Футбол

Скалони прокомментировал решение оставить Месси в запасе на матч с Эквадором

Главная цель — официальный турнир

Скалони прокомментировал решение оставить Месси в запасе на матч с Эквадором

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему оставил капитана команды Лионеля Месси вне стартового состава на товарищеский поединок с Эквадором (1:0).

    Напомним, на 56-й минуте нападающий "Интер Майами" вышел на поле вместо Анхеля Ди Марии.

    "Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать не только ним (Месси — прим.), но и другими.

    Отаменди тоже не играл. Ди Мария отыграл свои минуты. То же самое с Альваресом и Лаутаро. Энцо Фернандес вернулся и получил игровое время, которые, как нам кажется, было комфортным для него.

    Нужно немного позаботиться о том, чтобы они прибыли (на Кубок Америки — прим.) в оптимальной форме", — сказал специалист.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis