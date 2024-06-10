Рейтинг WTA. Гауфф обошла Соболенко и стала второй ракеткой мира, Паолини дебютирует в топ-10

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг
Победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек начинает 107-ю неделю на вершине женского рейтинга. Польская теннисистка занимает 9-е место в истории по количеству недель на первой строчке и до 8-й позиции, на которой находится Жустин Энен, ей осталось 10 недель.
Американка Коко Гауфф обошла Арину Соболенко и впервые в карьере стала второй ракеткой мира. Финалистка Ролан Гаррос Жасмин Паолини поднялась сразу на восемь позиций и дебютировала в топ-10
ТОП-10 рейтинга WTA (на 10.06.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 11 695 очков
2. Коко Гауфф (США) — 7 988 очков (+1)
3. Арина Соболенко (-) — 7 788 очков (-1)
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5 973 очка
5. Джессика Пегула (США) — 4 625 очков
6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4 503 очка
7. Жасмин Паолини (Италия) — 4 068 очков (+8)
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 005 очков
9. Мария Саккари (Греция) — 3 980 очков (-2)
10. Онс Жабер (Тунис) — 3 748 очков (-1)
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
2. Коко Гауфф (США) +1
7. Жасмин Паолини (Италия) +8
17. Марта Костюк (Украина) +3
18. Эмма Наварро (США) +6
23. Мирра Андреева (-) +15
42. Клара Бурель (Франция) +2
76. Моюка Учиджима (Япония) +7
Чемпионская гонка WTA (на 10.06.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 7 335 очков
2. Арина Соболенко (-) — 4 358 очков
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 013 очков
3. Арина Соболенко (-) — 4 358 очков
4. Коко Гауфф (США) — 3 163 очка
5. Жасмин Паолини (Италия) — 3 010 очков
6. Даниэль Коллинс (США) — 2 927 очков
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2 200 очков
8. Елена Остапенко (Латвия) — 1 959 очков
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9. Марта Костюк (Украина) — 1 765 очков
10. Эмма Наварро (США) — 1 628 очков
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