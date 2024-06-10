Рейтинг WTA. Гауфф обошла Соболенко и стала второй ракеткой мира, Паолини дебютирует в топ-10

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг

Победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек начинает 107-ю неделю на вершине женского рейтинга. Польская теннисистка занимает 9-е место в истории по количеству недель на первой строчке и до 8-й позиции, на которой находится Жустин Энен, ей осталось 10 недель.

Американка Коко Гауфф обошла Арину Соболенко и впервые в карьере стала второй ракеткой мира. Финалистка Ролан Гаррос Жасмин Паолини поднялась сразу на восемь позиций и дебютировала в топ-10

ТОП-10 рейтинга WTA (на 10.06.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) — 11 695 очков

2. Коко Гауфф (США) — 7 988 очков (+1)

3. Арина Соболенко (-) — 7 788 очков (-1)

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5 973 очка

5. Джессика Пегула (США) — 4 625 очков

6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4 503 очка

7. Жасмин Паолини (Италия) — 4 068 очков (+8)

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 005 очков

9. Мария Саккари (Греция) — 3 980 очков (-2)

10. Онс Жабер (Тунис) — 3 748 очков (-1)

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

2. Коко Гауфф (США) +1

7. Жасмин Паолини (Италия) +8

17. Марта Костюк (Украина) +3

18. Эмма Наварро (США) +6

23. Мирра Андреева (-) +15

42. Клара Бурель (Франция) +2

76. Моюка Учиджима (Япония) +7

Чемпионская гонка WTA (на 10.06.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) — 7 335 очков

2. Арина Соболенко (-) — 4 358 очков

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 013 очков

3. Арина Соболенко (-) — 4 358 очков

4. Коко Гауфф (США) — 3 163 очка

5. Жасмин Паолини (Италия) — 3 010 очков

6. Даниэль Коллинс (США) — 2 927 очков

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2 200 очков

8. Елена Остапенко (Латвия) — 1 959 очков

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9. Марта Костюк (Украина) — 1 765 очков

10. Эмма Наварро (США) — 1 628 очков

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