Финал под вопросом? Новак Джокович провел тренировку с воспалённым глазом (ВИДЕО)

Сербский теннисист Новак Джокович похоже испытывает проблемы со здоровьем перед сегодняшним финалом “Мастерса” в Майами



Телеканал ESPN показал видео сегодняшней тренировки Новака Джоковича, где заметно, что у серба серьезные проблемы с правым глазом, который распух и покраснел, что может свидетельствовать о конъюнктивите или сильном ячмене. Пока неизвестно, скажется ли это на его физическом состоянии в финале.

Официальных комментариев от команды Новака или организаторов турнира по этому поводу не поступало.

Напомним, что Новак Джокович сегодня сыграет против Якуба Меншика в финале “Мастерса” в Майами за свой 100-й титул в карьере.



btu.org.ua