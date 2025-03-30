Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд рассказал, как бы проходил его поединок против Александра Усика.

«Я думаю, скорее всего, мне было бы трудно. Мне было легко в бою с агрессивными боксерами, я с ними очень хорошо справлялся. Таких ребят мог побеждать, потому что они ничего не могли сделать с моим планом на бой», – сказал Холифилд.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua