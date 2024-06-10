Окон: Я выполнил инструкции и пропустил напарника

В Монреале команда Alpine впервые в сезоне заработала очки двумя машинами – Пьер Гасли финишировал девятым, а Эстебан Окон – десятым.

На последних кругах Гран При Канады команда дала инструкции Окону пропустить вперёд напарника, чтобы тот попробовал атаковать Даниэля Риккардо за восьмое место. Эстебан указание выполнил, но, как предположил в эфире Sky Sports F1 чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв, сделал это после того, как убедился, что Гасли точно не успеет догнать Риккардо, и при этом сохранил возможность называть себя командным игроком.

Пьер Гасли (9-й): «Команда может быть довольна результатом – впервые в сезоне мы заработали очки двумя машинами.

На старте во втором повороте у меня произошло столкновение с Серхио Пересом, из-за которого я потерял несколько позиций. После я сосредоточился на том, чтобы отыграться. Мы приняли несколько хороших и смелых стратегических решений и рано перешли на Hard, когда большинство соперников оставались на промежуточных шинах.

Сейчас мы понимаем, что перейти на слики стоило на круг позже, но, в любом случае, всё получилось – у меня был высокий темп, и я отыграл потерянные на старте позиции.

Команда попыталась добиться максимума и атаковать Даниэля Риккардо, поэтому ближе к финишу мы с напарником поменялись местами. Мы можем быть довольны заработанными очками и отличной работой команды».

Эстебан Окон (10-й): «Я рад за команду, ведь мы двумя машинами заработали очки. У меня получилась мега-гонка после старта с последних позиций, что здорово для команды. На стартовой решётке пришлось чинить мою машину, и я благодарен парням за их работу.

Ближе к концу я не мог полностью использовать потенциал батареи, поэтому за два круга до финиша получил инструкции пропустить Пьера, чтобы он попробовал догнать Даниэля. Я пропустил Пьера и потерял позицию на предпоследнем круге. Я сделал так, как было лучше всего для команды, и уважал данные мне инструкции».

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