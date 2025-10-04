Хюлкенберг: Предстоит добиться оптимального баланса

По итогам пятничных тренировок на трассе Марина-Бей гонщики Sauber оказались за пределами первой десятки, но команда, подводя итоги первого дня сингапурского уик-энда, посетовала, что на работе на трассе сказалось то, что она несколько раз прерывалась красными и жёлтыми флагами.

Нико Хюлкенберг (14-й): «Здорово, что мы вновь работаем на сингапурской трассе. Вторая сессия прерывалась красными флагами, поэтому нам не удалось действовать в соответствии с обычным планом пятничных тренировок, из-за чего в воскресенье всем предстоит решать задачу с большим количеством неизвестных.

Стабильно проводить серии кругов сегодня не удавалось, поэтому вечером предстоит сделать кое-какую домашнюю работу. Надо постараться добиться оптимального баланса и найти более правильный подход в ряде аспектов, но в целом мы собрали полезную информацию, которая позволит двигаться дальше.

Если говорить об условиях, в которых приходится работать, то мне кажется, что адаптироваться к ним проще, чем год назад – не знаю, чем это объясняется. То ли погодой, то ли эффективной работой охлаждающего жилета».

Габриэль Бортолето (15-й): «Мы поработали на трассе, получив представление о том, что нас ждёт в этот уик-энд, и это хорошо. Но если первая тренировка прошла более-менее гладко, то о второй этого сказать нельзя – сложности с трафиком мешали собрать воедино нормальные круги, уже не говоря о том, что сессия несколько раз прерывалась.

В целом ощущения за рулём неплохие, но я думаю, что нам ещё предстоит поработать над балансом. В какие-то моменты пилотировать было трудновато, но мы получили большой объём информации, которую предстоит проанализировать в процессе подготовки к завтрашней квалификации».

