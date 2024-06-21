Тодт: Мик Шумахер лучше половины гонщиков Формулы 1

Бывший президент FIA Жан Тодт считает, что для Мика Шумахера известная фамилия стала не преимуществом, а недостатком…

Жан Тодт: «Многие думают, что его фамилия — это преимущество, но она стала недостатком. Ожидания были необоснованными, а машина оказалась неконкурентоспособной. Он так и не смог продемонстрировать свой потенциал.

Да, Мик несколько раз попадал в аварии, в том числе и по своей вине, но в целом нет сомнений в том, что он заслуживает место в Формуле 1.

Мик лучше половины гонщиков Формулы 1, у него есть все необходимые качества, иначе он не выиграл бы титулы в Формуле 3 и Формуле 2. Возможно, он был слишком хорош для Формулы 1. Иногда приходится работать локтями. По своему опыту работы руководителем команды, я хорошо знаю, что результаты гонщика сразу же ухудшаются, если он попадает в некомфортную обстановку».

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