Тим Майер обещает восстановить демократию в FIA

В прошлом году Тим Майер был уволен с должности стюарда президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом, а сейчас стал его соперником на президентских выборах. В опубликованном сегодня манифесте, который выглядит как список лозунгов, он пообещал в случае избрания «восстановить демократию в FIA».

Тим Майер: «Наша миссия – предоставить членам федерации убедительную альтернативу нынешнему руководству, уделив особое внимание достижению поставленных целей через этичный и эффективный подход.

Сегодняшнее руководство FIA не выполнило своих предвыборных обещаний, создав лишь иллюзию прогресса и лидерства. Рейтинг FIA постоянно снижается. Наша цель – к 2028 году вывести FIA в число лучших руководящих органов по глобально признанным показателям.

Один из ключевых моментов – отказ от избыточных полномочий президента в отношении таких органов, как исполнительные и аудиторские комитеты, включая возможность увольнять по собственному желанию избранных членов. Ни в одном учреждении мира те, кто избран на роль наблюдателей, не могут быть уволены тем руководителем, которого они должны контролировать.

Мы проведём реформы за 100 дней. Президент получит чёткую роль в организации, но больше не будет исполнительным директором. Мы восстановим демократию в FIA. Мы создадим грантовую поддержку для участников в качестве механизма стимулирования роста, создадим независимый комитет по финансовому надзору и независимый «механизм установления истины и примирения» для расследования «прошлых случаев внутреннего насилия, принуждения или нарушений этических норм».

Мы призываем клубы-члены FIA оценить наши предложения и предложить свои пути реформирования федерации».

Тим Майер пока не назвал своих заместителей и кабинет, с которым он пойдёт на декабрьские выборы.

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