Ландо Норрис о фальстарте в Джидде

В Джидде Ландо Норрис двинулся с места чуть раньше сигнала стартового светофора, а потом рассказал, как избежал наказания.

Сразу поняв, что среагировал преждевременно, гонщик McLaren мгновенно остановил машину, оставшись в зоне действия транспондера на стартовом поле. Стюарды рассмотрели ситуацию и не стали его наказывать – по регламенту факт фальстарта определяется только сигналом транспондера.

Ландо Норрис: «Я вовремя остановился. Никогда в жизни такого со мной не было, здесь как-то всё само собой произошло. Стюарды всё расследовали, к счастью, факта фальстарта не было.

На старте всё происходит так быстро, что вы реагируете инстинктивно. Возможно, я увидел какой-то другой световой сигнал – там было много огней. На старте вы настолько накачаны адреналином, что можете среагировать на всё, что угодно.

Было много других примеров, когда гонщики в последний момент останавливали машину и не было никаких наказаний, я рад, что и меня не наказали».

Источник