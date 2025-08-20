Гиперкар RB17 оказался быстрее Формулы 1

Тестируя гиперкар RB17 на симуляторе, в Red Bull выяснили, что эта машина быстрее RB21, с которой команда выступает в Формуле 1. Достигнуто это за счёт эффективной аэродинамики, мощного атмосферного двигателя и веса менее 900 кг.

Роб Грей, технический директор Red Bull Advanced Technologies: «На симуляторе RB17 быстрее машины Формулы 1. На трассе в Спа она проезжает круг за 1:38 – примерно на две секунды лучше времени поула в этом сезоне».

Всего выпустят 50 экземпляров RB17 с существенным ограничением для владельцев – движение на ней по дорогам общего пользования запрещено. Кроме того, по соображениям безопасности инженерам пришлось ограничить максимальную скорость.

