Марта Костюк проводит 250-ю неделю в топ-100 мирового рейтинга: кто еще из украинок достигал такого результата



Марта Костюк стала седьмой украинской теннисисткой, которая провела 250 недель в топ-100 мирового рейтинга.

Марта дебютировала в первой сотне рейтинга WTA 9 ноября 2020 года и с того момента её не покидала. Напомним, что ее самый высокий рейтинг – 16-е место (17.06.2024). На данный момент Костюк занимает 29-ю строчку в мировой классификации.

Украинские теннисистки, которые провели 250 и более недель в топ-100 рейтинга WTA:

Элина Свитолина – 594

Леся Цуренко – 440

Катерина Володько (Бондаренко) – 406

Наталья Медведева – 334

Алена Бондаренко – 324

Даяна Ястремская – 277

Марта Костюк – 250

btu.org.ua