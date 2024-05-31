Ролан Гаррос. Даяна Ястремская против Коко Гауфф в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет играть за выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. Поединок против третьей ракетки мира Коко Гауфф откроет игровой день на корте Филиппа Шатрие в 13:00 по киевскому времени

Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 31.05.2024): 229/159

Призовые за карьеру: $4,200,092

Дата рождения: 13/03/2004 (20 лет)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2024 — Auckland; 2023 — US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 — Parma; 2019 — Linz)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 31.05.2024): 202/90

Призовые за карьеру: $13,863,007

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H2H: 0-1

2024 | Мадрид (WTA 1000) | Грунт | R3 | Гауфф — 6:4, 6:1 | ВИДЕО

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: [WC] Айла Томлянович (Австралия, №202) 3:6, 6:3, 6:3

R2: Ван Яфань (Китай, №68) 6:2, 6:0

Коко Гауфф

R1: [Q] Юлия Авдеева (-, №208) 6:1, 6:1

R2: [Q] Тамара Зиданшек (Словения, №131) 6:3, 6:4

История на турнире

Даяна Ястремская — 3/4 | Ястремская пятый раз участвует в Открытом чемпионате Франции (пятый раз в основе) и впервые дошла до третьего круга.

Коко Гауфф — 16/5 | Гауфф шестой раз выступает на Ролан Гаррос и пятый раз в основной сетке. В 2022 году она дошла на этих соревнованиях до финала, где уступила Иге Швёнтек.

Выступления на грунте (на 31/05/2024):

Даяна Ястремская — 77/44 (4/3 в этом году)

Коко Гауфф — 56/24 (9/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Даяна Ястремская — 15/10

Grand Slam — 8/1 | AO — 1/2

WTA 1000 — 3/5 | Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R3, Мадрид — R3, Рим — R3

WTA 500 — 4/4 | Брисбен — R1, Линц — R2, Сан-Диего — R2, Чарльстон — R2

Коко Гауфф — 25/8

Grand Slam — 5/1 | AO — 1/2

WTA 1000 — 14/6 | Доха — R2, Дубай — 1/4, Индиан-Уэллс — 1/4, Майами — R4, Мадрид — R4, Рим — 1/2

WTA 500 — 1/1 | Штутгарт — 1/4

WTA 250 — 5/0 | Окленд — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская — В, В, П, В, П

Коко Гауфф — В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская — 25/21 | Ястремская помимо поражения от Коко Гауфф в Мадриде, в этом году победила Эмму Наварро (Australian Open) и Кэролайн Доулхайд (Сан-Диего).

Коко Гауфф — 6/2 | Коко Гауфф в этом году обыграла Элину Свитолину (Окленд), Марту Костюк (Australian Open) и Даяну Ястремскую (Мадрид), а также проиграла Марте Костюк в Штутгарте.

Даяна Ястремская проведет 196-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 95 побед (49%);

Коко Гауфф проведет 248-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 171 победа (69%);

Даяна Ястремская проведет 33-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 16 побед (50%);

Коко Гауфф сыграет 69-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 51 победа (75%);

Даяна Ястремская 5-й раз сыграет в третьем круге на турнире Grand Slam (впервые в Париже). Дважды украинка преодолевала эту стадию: на Уимблдоне-2019 и Australian Open-2024.

Коко Гауфф 13-й раз будет играть в третьем круге на турнире Grand Slam (4-й раз в Париже). Американка 10 раз проходила дальше и ни разу не проигрывала на этой стадии на Ролан Гаррос (3-0).

Даяна Ястремская 19-й раз сыграет против соперницы из топ-10 (пятый раз в этом году). На счету украинки четыре победы. В этом году она обыграла Маркету Вондроушову (№7) на Australian Open и потерпела поражения в матчах против Марии Саккари (№9) в Майами, Коко Гауфф (№3) в Мадриде и Арины Соболенко (№2) в Риме.

Победительница этого матча получит 250 000 евро призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая — 158 000 евро призовых и 130 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Коко Гауфф и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,10. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 7,85.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Даяны Ястремской с коэффициентом — 7,20. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,12.

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btu.org.ua