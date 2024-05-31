Даллас уверенно обыграл Миннесоту и стал вторым финалистом плей-офф НБА

Маверикс в решающей серии сыграют с Бостоном украинца Святослава Михайлюка

Даллас обыграл на выезде Миннесоту в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 124:103. Маверикс стали вторыми финалистами плей-офф НБА.

Даллас разбил хозяев площадки в первой половине встречи, достигнув максимального перевеса в 36 очков в течение игры. Далее гости сбавили обороты, уверенно доведя матч до победы.

В финале плей-офф НБА Даллас сыграет с Бостоном украинца Святослава Михайлюка. Напомним, Селтикс в четырех матчах расправились с Индианой в финале Восточной конференции. Первый поединок финальной серии пройдет на площадке Бостона в ночь на 7 июня.

НБА. Западная конференция. Финал

Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс — 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27)

Счет в серии — 1:4

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