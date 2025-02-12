Дюрант стал восьмым игроком в истории НБА, который набрал 30 тысяч очков (видео)

Рекордное достижение Кевину покорилось в игре с Мемфис Гриззлис

36-летний форвард Финикс Санз Кевин Дюрант стал автором почетного достижения.

Дюрант в матче Санз против Мемфис Гриззлис (112:119) набрал 34 очка. Таким образом, Кевин стал восьмым игроком в истории НБА, который набрал 30 тысяч очков за карьеру.

30K POINTS FOR 35 😤 Kevin Durant becomes the 8th player in NBA history to reach 30,000 career points! pic.twitter.com/YsERU87rkx — NBA (@NBA) February 12, 2025

«Кей Ди» является четырехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США, в 2010-м году он также триумфовал на мировом первенстве. В составе Голден Стэйт Уорриорз Дюрант выиграл чемпионский титул НБА, кроме того, Кевин был участником 14-ти матчей всех звезд НБА.

Санз в турнирной таблицы Западной конференции НБА занимают 11-е место после 53 игр (26-27). 13 февраля Финикс сразится с Хьюстон Рокетс.

Источник