В НХЛ открылся рынок свободных агентов. Главные контракты (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine. Митч Марнер

В НХЛ во вторник вечером открылся рынок свободных агентов и клубы получили возможность подписывать новичков.

Однако по итогу получилось, что большинство топ-игроков не вышли на рынок и заранее оформили контракты. Впрочем, несколько интересных сделок все же удалось заключить.

Топовым свободным агентом остается форвард Виннипега Николай Элерс. В прошлом сезоне датчанин набрал 63 (24+39) очка.

Отметим, что Флорида сумела сохранить всех ключевых игроков, которые помогли команде стать чемпионом. Новые контракт в последние дни получили Аарон Экблад, Сэм Беннетт и Брэд Маршан.

Финалист Кубка Стэнли Эдмонтон не отпустил на рынок свободных агентов ведущего защитника Эвана Бушара, но потерял Кори Перри.

Новые контракты

– Форвард Кори Перри после успешного плей-офф с Эдмонтоном перешел в Лос-Анджелес. Игрок получил контракт на 1 год и 3 миллиона. Перри забросил 10 шайб в плей-офф и помог Ойлерз выйти в финал Кубка Стэнли.

– Бостон подписал форварда Таннера Джеанно на 5 лет и 3,4 миллиона за сезон. В прошлом сезоне нападающий Лос-Анджелеса набрал 13 очков в 55 матчах.

– Детройт подписал форварда Джеймса ван Римсдайка на 1 год и 1 миллион. В прошлом сезоне игрок набрал 36 очков в Коламбусе.

– Филадельфия подписала вратаря Дэна Владара на 2 года и 6,7 миллиона. В прошлом сезоне кипер был резервистом в Калгари.

– Рейнджеры Нью-Йорка оформили договор с защитником Владиславом Гавриковым. Игрок получил договор на 7 лет. В прошлом сезоне выступал за Коламбус.

– Юта подписала защитника Флориды Нэйта Шмидта и форварда Виннипега Брэндона Танева. Оба получили контракты на три года.

– Нью-Йорк Айлендерс подписали форварда Джонатана Дрюэна на 2 года. Игрок в составе Колорадо набрал 37 очков в 43 матчах.

Переподписанные контракты

– Каролина оформила контракт на 8 лет и 48 миллионов с форвардом Логаном Станковеном. Игрок в прошлом сезоне забросил 14 шайб и набрал 38 очков в 78 матчах.

– Ванкувер сохранил основного вратаря Тетчера Демко. Контракт на 3 года и 25,5 миллиона.

– Нью-Джерси переподписал вратаря Джейка Аллена на 5 лет с ежегодной зарплатой в 1,8 миллиона.

– Ванувер и форвард Брок Бозер подписали контракт на 7 лет и 50 миллионов. Бозер в прошлом сезоне забросил 25 шайб и сделал 25 ассистов в 75 матчах.

– Вашингтон переподписал защитника Мартина Фехервари на 7 лет и 42 миллиона. В прошлом чемпионате игрок набрал 25 очков в 81 матче.

Обмены

Самым большим обменом до открытия рынка стал трейд форварда Митча Марнера из Торонто в Вегас. Топ-игрок сразу подписал с Золотыми Рыцарями договор на 8 лет 96 миллионов.

В прошлом сезоне Марнер набрал 102 очка.

– Бостон выменял у Эдмонтона форварда Виктора Арвидссона взамен на драфт. В прошлом чемпионе игрок набрал 27 очков.

sport.ua