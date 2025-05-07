Плей-офф НХЛ. Шок для Вашингтона в овертайме, камбэк Эдмонтона

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В НХЛ второй раунд плей-офф начался еще в двух сериях.

Вашингтон на своем льду не смог справиться с Каролиной и проиграл 1:2 в первом овертайме. Лучшая команда Востока забила первой, затем соперник отыгрался, а в овертайме решающую шайбу забросил защитник Джейкоб Слэвин.

На Западе гости аналогично начали с победы. Эдмонтон сделал камбэк и обыграл Вегас со счетом 4:2. Рыцари благодаря дублю Стоуна вели 2:0 уже на старте, но преимущество развить не смогли.

Голы Хаймана и Брауна в конце третьего периода принесли Ойлерз удачный старт второго раунда.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Вашингтон – Каролина 1:2 в первом овертайме

Шайбы: 23:53 Протас – 1 – 1:0, 49:43 Станковен – 1:1, в первом овертайме 03:06 Слэвин – 1:2

Вратари: Томпсон – Андерсен

Каролина ведет в серии 1:0

Вегас – Эдмонтон 2:4

Шайбы: 02:13 Стоун – 1:0, 09:03 Стоун – 2:0, 16:26 Перри – 2:1, 40:57 Драйзайтль – 2:2, 56:58 Хайман – 2:3, 58:14 Браун – 2:4

Вратари: Хилл – Пикар

Эдмонтон ведет в серии 1:0

sport.ua