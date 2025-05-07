Плей-офф НХЛ. Шок для Вашингтона в овертайме, камбэк Эдмонтона

В НХЛ второй раунд плей-офф начался еще в двух сериях.
Вашингтон на своем льду не смог справиться с Каролиной и проиграл 1:2 в первом овертайме. Лучшая команда Востока забила первой, затем соперник отыгрался, а в овертайме решающую шайбу забросил защитник Джейкоб Слэвин.
На Западе гости аналогично начали с победы. Эдмонтон сделал камбэк и обыграл Вегас со счетом 4:2. Рыцари благодаря дублю Стоуна вели 2:0 уже на старте, но преимущество развить не смогли.
Голы Хаймана и Брауна в конце третьего периода принесли Ойлерз удачный старт второго раунда.
Плей-офф НХЛ. Второй раунд
Вашингтон – Каролина 1:2 в первом овертайме
Шайбы: 23:53 Протас – 1 – 1:0, 49:43 Станковен – 1:1, в первом овертайме 03:06 Слэвин – 1:2
Вратари: Томпсон – Андерсен
Каролина ведет в серии 1:0
Вегас – Эдмонтон 2:4
Шайбы: 02:13 Стоун – 1:0, 09:03 Стоун – 2:0, 16:26 Перри – 2:1, 40:57 Драйзайтль – 2:2, 56:58 Хайман – 2:3, 58:14 Браун – 2:4
Вратари: Хилл – Пикар
Эдмонтон ведет в серии 1:0