Марта Костюк и Даяна Ястремская сыграют в Риме 7 мая: расписание игрового дня

Среда, 7 мая 2025 года – второй игровой день объединенного турнира в Риме
Сегодня состоятся матчи первого круга в мужском и женском одиночном разрядах.
• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей с участием украинских теннисисток
📍 Centrale
🕦 Начало в 12:00
Наоми Осака (Япония) – Сара Эррани (Италия, WC)
Миомир Кецманович (Сербия) – Таллон Грикспур (Нидерланды)
Лоренцо Сонего (Италия) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q)
🕖 Не ранее 20:00
Тайра Грант (Италия, WC) – Антония Ружич (Хорватия, Q)
Лучано Дардери (Италия) – Бу Юнчаокэтэ (Китай)
• Рим (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
📍 Grand Stand Arena
🕦 Начало в 12:00
Иржи Легечка (Чехия) – Александр Мюллер (Франция)
Элина Аванесян (Армения) – Елизабетта Коччаретто (Италия, WC)
Вероника Кудерметова (-) – Лукреция Стефанини (Италия, WC)
Франческо Пассаро (Италия, WC) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q)
Александра Эала (Филиппины) – Марта Костюк (Украина)
📍 SuperTennis Arena
🕚 Начало в 12:00
Джордан Томпсон (Австралия) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция)
Виктория Мбоко (Канада, Q) – Арианна Дзуккини (Италия, WC)
Бьянка Андрееску (Канада, PR) – Федерика Ургези (Италия, WC)
Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания, LL)
Эмма Радукану (Великобритания) – Майя Джойнт (Австралия, Q)
• Рим (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
📍 Pietrangeli
🕦 Начало в 12:00
Виктория Азаренко (-) – Камила Осорио (Колумбия)
Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, LL)
Йосихито Нисиока (Япония) – Душан Лайович (Сербия, Q)
Анастасия Павлюченкова (-) – Кэти Бултер (Великобритания)
Ласло Джере (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
📍 Корт №14
🕚 Начало в 12:00
Франсиско Комесанья (Аргентина) – Даниэль Альтмайер (Германия)
Варвара Грачёва (Франция) – Айла Томлянович (Австралия, Q)
Эшлин Крюгер (США) – Анна Бондар (Венгрия, Q)
Виктория Томова (Болгария) – Эмилиана Аранго (Колумбия, Q)
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Вилюс Гаубас (Литва, Q)
📍 Корт №1
🕚 Начало в 12:00
Корентен Муте (Франция) – Ринки Хиджиката (Австралия)
Полина Кудерметова (-) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Мария Саккари (Греция, Q)
Хамад Меджедович (Сербия) – Отто Виртанен (Финляндия, Q)
Анастасия Потапова (-) – Даяна Ястремская (Украина)
📍 Корт №2
🕚 Начало в 12:00
Маркета Вондроушова (Чехия) – Ван Синьюй (Китай)
Александр Ковачевич (США) – Карлос Табернер (Испания, Q)
Анна Блинкова (-, Q) – Хейли Баптист (США, Q)
Катержина Синякова (Чехия) – Ольга Данилович (Сербия)
Кэти Волынец (США, Q) – Аранча Рус (Нидерланды, Q)
📍 Корт №15
🕚 Начало в 12:00
Сорана Кырстя (Румыния) – Каролин Доулхайд (США)
Кентен Алис (Франция) – Вит Копржива (Чехия, Q)
Моюка Учиджима (Япония) – Ева Лис (Германия)