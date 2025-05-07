Марта Костюк и Даяна Ястремская сыграют в Риме 7 мая: расписание игрового дня

Среда, 7 мая 2025 года – второй игровой день объединенного турнира в Риме



Сегодня состоятся матчи первого круга в мужском и женском одиночном разрядах.

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📍 Centrale

🕦 Начало в 12:00

Наоми Осака (Япония) – Сара Эррани (Италия, WC)

Миомир Кецманович (Сербия) – Таллон Грикспур (Нидерланды)

Лоренцо Сонего (Италия) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q)

🕖 Не ранее 20:00

Тайра Грант (Италия, WC) – Антония Ружич (Хорватия, Q)

Лучано Дардери (Италия) – Бу Юнчаокэтэ (Китай)

• Рим (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

📍 Grand Stand Arena

🕦 Начало в 12:00

Иржи Легечка (Чехия) – Александр Мюллер (Франция)

Элина Аванесян (Армения) – Елизабетта Коччаретто (Италия, WC)

Вероника Кудерметова (-) – Лукреция Стефанини (Италия, WC)

Франческо Пассаро (Италия, WC) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q)

Александра Эала (Филиппины) – Марта Костюк (Украина)

📍 SuperTennis Arena

🕚 Начало в 12:00

Джордан Томпсон (Австралия) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция)

Виктория Мбоко (Канада, Q) – Арианна Дзуккини (Италия, WC)

Бьянка Андрееску (Канада, PR) – Федерика Ургези (Италия, WC)

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания, LL)

Эмма Радукану (Великобритания) – Майя Джойнт (Австралия, Q)

• Рим (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

📍 Pietrangeli

🕦 Начало в 12:00

Виктория Азаренко (-) – Камила Осорио (Колумбия)

Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, LL)

Йосихито Нисиока (Япония) – Душан Лайович (Сербия, Q)

Анастасия Павлюченкова (-) – Кэти Бултер (Великобритания)

Ласло Джере (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

📍 Корт №14

🕚 Начало в 12:00

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Даниэль Альтмайер (Германия)

Варвара Грачёва (Франция) – Айла Томлянович (Австралия, Q)

Эшлин Крюгер (США) – Анна Бондар (Венгрия, Q)

Виктория Томова (Болгария) – Эмилиана Аранго (Колумбия, Q)

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Вилюс Гаубас (Литва, Q)

📍 Корт №1

🕚 Начало в 12:00

Корентен Муте (Франция) – Ринки Хиджиката (Австралия)

Полина Кудерметова (-) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Мария Саккари (Греция, Q)

Хамад Меджедович (Сербия) – Отто Виртанен (Финляндия, Q)

Анастасия Потапова (-) – Даяна Ястремская (Украина)

📍 Корт №2

🕚 Начало в 12:00

Маркета Вондроушова (Чехия) – Ван Синьюй (Китай)

Александр Ковачевич (США) – Карлос Табернер (Испания, Q)

Анна Блинкова (-, Q) – Хейли Баптист (США, Q)

Катержина Синякова (Чехия) – Ольга Данилович (Сербия)

Кэти Волынец (США, Q) – Аранча Рус (Нидерланды, Q)

📍 Корт №15

🕚 Начало в 12:00

Сорана Кырстя (Румыния) – Каролин Доулхайд (США)

Кентен Алис (Франция) – Вит Копржива (Чехия, Q)

Моюка Учиджима (Япония) – Ева Лис (Германия)



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