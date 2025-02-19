Адвокат Янника Синнера – о его допинговом деле: “Здесь не было никакого фаворитизма, просто обстоятельства этого дела были крайне необычными”

Адвокат первой ракетки мира Янника Синнера Джейми Сингер отреагировал на критику в адрес итальянца по итогам исхода его допингового дела



Напомним, что Янник Синнер заключил соглашение с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), приняв трехмесячную дисквалификацию и не будет выступать в Туре до 4 мая. Однако такое решение вызвало большую волну критики со стороны теннисного сообщества. Отмечалось, что такая дисквалификация “выглядит очень удобной”, поскольку Синнер успел сыграть на Australian Open, где выиграл титул и сможет вернуться на корт перед домашним “Мастерсом” в Риме и выступит на Ролан Гаррос.

В частности Новак Джокович заявил, что в раздевалке многие игроки считают, что в “в этом деле были определенные привилегии”.

“Игроки всегда настроены как ястребы, когда дело касается кого-то другого, и становятся голубями, когда ситуация касается их самих. Все их обвинения крайне несправедливы. Янник с самого начала следовал всем предписанным процедурам. Здесь не было никакого фаворитизма. Просто обстоятельства этого дела были крайне необычными”, – заявил адвокат Синнера.

“У игроков есть платформа, где они могут высказывать свое мнение, но у них нет возможности провести полноценное расследование и разобраться во всех деталях. Они делают громкие заявления, но, возможно, стоит глубже изучить факты”.

Янник Синнер, по словам адвоката, считает наказание, которое он получил слишком жестким, но признает, что у каждого может быть свое мнение.

“С его точки зрения, независимый трибунал признал, что он не должен получить наказание. Так почему же он должен соглашаться на трехмесячную дисквалификацию спустя столько времени? Нам пришлось долго убеждать его, что лучше принять предложение WADA, чем рисковать и доводить дело до CAS”, – сказал Джейми Сингер.

btu.org.ua