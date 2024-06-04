Ролан Гаррос. Зверев в ночном матче за четыре часа победил Руне и шестой раз сыграет в четвертьфинале «мэйджора» в Париже

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции определился последний четвертьфиналист

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(2), 6:2

Александр Зверев взял реванш у Хольгера Руне за поражение на турнире в Мюнхене в 2022 году. Немецкий теннисист 12-й раз в карьере выиграл матч, в котором уступал 1-2 по сетам (второй в этом сезоне) и в общей сложности одержал 23-ю победу в полном пятисетовом матче (11 поражений). Поединок продолжался чуть более четырех часов. Напомним, что в предыдущем раунде Зверев также провел на корте более четырех часов, обыграв в пяти сетах нидерландца Таллона Грикспора.

27-летний Александр Зверев четвертый год подряд сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Всего для немецкого теннисиста это будет шестой четвертьфинал в Париже и 12-й на турнирах Grand Slam.

Зверев будет бороться за свой 8-й полуфинал (4-й на Ролан Гаррос) в поединке против австралийца Алекса де Минора. В этом сезоне теннисисты уже обыграли друг друга по одному разу: де Минор был сильнее на United Cup, а Зверев взял реванш на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Общий счет их личного противостояния: 7-2 в пользу Зверева.

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