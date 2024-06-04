Норрис: Скорее всего, в Канаде соперники будут сильнее нас

После весьма успешных выступлений на четырёх предыдущих этапах, на которых гонщики McLaren заработали 115 очков, британская команда отправляется в Монреаль с достаточно сдержанными ожиданиями.

Ландо Норрис: «Теперь нас ждёт Канада! Мне нравится гоняться в Монреале, там весёлая трасса, на которой есть довольно сложные секции, что делает её ещё интереснее.

Наша машина неплохо себя показала на разных по характеру трассах, но мы знаем, что в Канаде эта успешная серия может прерваться. Скорее всего, там соперники будут сильнее нас.

Приятно было отдохнуть в течение недели после этапов в Имоле и Монако, следовавших подряд. На них мы дважды поднимались на подиум, заработали много очков для команды, после чего я провёл несколько продуктивных сессий на симуляторе на базе в Уокинге, работая с инженерами, так что посмотрим, чего мы сможем добиться в предстоящий уик-энд».

Оскар Пиастри: «Этап в Монако оставил особые впечатления. Я это чувствовал во все три дня уик-энда, а когда после гонки по улицам княжества поднялся на подиум в униформе, выполненной в цветах, которые предпочитал Айртон Сенна, это было непередаваемо. В юности в Австралии я мечтал выступить в Монако, поэтому было здорово завоевать трофеи на этой классической трассе.



Сейчас я доволен тем, как пилотирую, прежде всего радует стабильность, которую мне удавалось показывать на трёх последних этапах. Прогресс никогда не идёт линейно, но мне нравится, что я могу демонстрировать свои возможности за рулём этой машины, с которой команда так эффективно поработала.

Надеюсь, в Канаде мы можем продолжить серию успешных выступлений, ведь в первых рядах идёт очень острое соперничество, и мы хотим добиваться новых хороших результатов».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Радует, что мы вернулись на базу команды после двух этапов, следовавших встык, с двумя кубками за 2-е места. Хорошие результаты, показанные Ландо и Оскаром, позволили укрепить наши позиции в Кубке конструкторов. Но позади пока ещё не так много гонок, поэтому мы должны продолжать упорно трудиться.

Автодром имени Жиля Вильнёва любят и гонщики, и болельщики, но там нас ждут новые испытания, если сравнить эту трассу с теми, на которых мы уже выступали в этом году. Хотя мы отправляемся на Гран При Канады с более оптимистичным настроем, чем в прошлом году, но понимаем, что там нам придётся непросто.

Задача в том, чтобы создать машину, которая была бы конкурентоспособна на трассах всех типов, и команда прилагает максимум усилий, чтобы этого добиться».

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