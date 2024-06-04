Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис прокомментировал досрочное поражение американца Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO) в бою с китайцем Чжаном Чжилеем (27-2-1, 22 KO), а также похвалил Даниела Дюбуа (22-2, 19 КО) за победу над Филипом Хрговичем (17-1, 14 КО)

«Плохие навыки бокса снова предали Уайлдера…

Отмечу хорошие выступления Чжана и Дюбуа. Будет интересно посмотреть, как выступят остальные бойцы, пока будет проходить матч-реванш Фьюри – Усик», – написал Льюис.

Отметим, что Чжан нокаутировал бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua