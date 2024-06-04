Боруссия Дортмунд имеет проблемы с выкупом защитника Челси

Немцам придется соревноваться с другими клубами

Фото: Getty Images

Дортмундская "Боруссия" настроена оставить в команде защитника "Челси" Иена Матсена, но немцы имеют проблемы с выкупом желанного игрока.

Как сообщает Daily Mail, действующие финалисты Лиги чемпионов не имеют приоритетного права на покупку 22-летнего игрока, и "Боруссии" придется соревноваться с другими клубами, которые стремятся подписать Иена.

Матсен — игрок "Челси", но с января 2024 года выступает за "Боруссию Д" на правах аренды.

Читайте такжеТайм Дортмунда, пик ментальной машины Анчелотти, будущее Лунина в Мадриде. Обзор финала ЛЧ

www.ua-football.com