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Футбол

Боруссия Дортмунд имеет проблемы с выкупом защитника Челси

Немцам придется соревноваться с другими клубами

Боруссия Дортмунд имеет проблемы с выкупом защитника Челси

Фото: Getty Images

    • Дортмундская "Боруссия" настроена оставить в команде защитника "Челси" Иена Матсена, но немцы имеют проблемы с выкупом желанного игрока.

    Как сообщает Daily Mail, действующие финалисты Лиги чемпионов не имеют приоритетного права на покупку 22-летнего игрока, и "Боруссии" придется соревноваться с другими клубами, которые стремятся подписать Иена.

    Матсен — игрок "Челси", но с января 2024 года выступает за "Боруссию Д" на правах аренды.

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