В Pirelli выяснят особенности нового асфальта только в среду

После двух европейских Гран При Формула 1 отправилась за океан, в Канаду, и к этапу на монреальском автодроме имени Жиля Вильнёва шинники Pirelli подготовили резину таких же самых мягких составов, что использовались в Имоле и Монако. Т.е., как и в прошлом году, C3 будет в роли Hard, С4 – Medium, C5 – Soft.

Особенности канадской трассы таковы, что там важна и стабильность на торможениях, а они весьма интенсивные, и хорошее сцепление ведущих колёс с асфальтом на выходе из поворотов. В отличие от Монако, в Монреале вполне возможны обгоны, прежде всего в конце прямой, которая предшествует последней шикане.

К гонке этого года асфальт был полностью заменён по всей длине круга, в том числе были установлены новые поребрики. В теории все известные характеристики покрытия трассы сохранились, т.е. асфальт там и раньше не отличался абразивностью, а теперь, поскольку он совсем новый, можно ожидать, что уровень сцепления тем более понизится.

Впрочем, инженеры Pirelli проведут измерения степени абразивности и прочих параметров только в среду, после чего будут более точно представлять, чего можно ожидать в дни канадского уик-энда. Впрочем, уже сейчас можно прогнозировать, что состояние покрытия должно быстро меняться по мере того, как будет покрываться слоем отработанной резины.

Также специалисты итальянской компании предвидят, что ожидается гранулирование, прежде всего в случае с резиной самых мягких составов. Но в целом резина в Монреале работает с весьма умеренными нагрузками.

В прошлом году в Канаде мы видели разнообразие тактических схем, в частности гонщики первой тройки преодолели дистанцию с двумя пит-стопами, однако другие предпочли останавливаться в боксах только один раз, стараясь максимально продлить первый отрезок.

При разработке тактики надо помнить, что появление автомобиля безопасности – довольно частое явление на канадской трассе, и те гонщики, кому удаётся проехать достаточно продолжительный первый отрезок, в теории получают шанс минимизировать потери времени на пит-стопе.

Как всегда, метеообстановка в июне в этих краях может быть сложной, для них типичны быстрые смены солнечной погоды на дождь и ветер – и наоборот; соответственно, температуры в течение дня варьируются в весьма заметных пределах. Конечно, этот фактор тоже может оказать существенное влияние на ход уик-энда.

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