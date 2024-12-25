Жак Вильнёв: Хэмилтону нечего доказывать

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением, с каким настроем Льюис Хэмилтон придёт в Ferrari в следующем году. Канадский гонщик считает, что после завоевания семи титулов Льюису уже нечего доказывать, но он по-прежнему хочет победить за рулём красной машины.

«Льюису нужна правильная машина, – ответил Жак Вильнёв на вопрос Mirror Sport о шансах Льюиса Хэмилтона выиграть восьмой титул в составе Ferrari. – Он не принимал участие в разработке машины Ferrari 2025 года, и это может стать тем фактором, который несколько упростит его задачу. У Льюиса будет время адаптироваться, и уже после этого подстроить машину под себя.

Судя по всему, Льюису необходимо, чтобы его любили, хотя я не так хорошо знаю, чтобы утверждать это наверняка. Кажется, он просто восприимчив к внешнему шуму, как позитивному, так и негативному.

Шарль Леклер хочет стать чемпионом мира, и всегда был в Ferrari «золотым мальчиком». Льюису же нечего доказывать, поскольку он уже всё выиграл. Единственное, чего ему не хватает – побед с Ferrari.

Когда у тебя столько побед и титулов, ещё одна победа не изменит твою жизнь. Но спортсмен всегда должен видеть перед собой морковку, чтобы к чему-то стремиться. И для Льюиса такое стремление – стать лучшим гонщиком всех времен, победив вместе с Ferrari».

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