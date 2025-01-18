Вильнёв: Надеюсь, Лоусону удастся прессинговать Макса

Жак Вильнёв полагает, что Лиам Лоусон не намерен мириться со статусом гонщика №2 в команде Red Bull Racing, хотя её безоговорочным лидером является Макс Ферстаппен.

Несмотря на то, что 22-летний новозеландец пока провёл только 11 гонок в Формуле 1, в 2025 году он стал новым напарником четырёхкратного чемпиона мира.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, не раз отмечал такое качество Лоусона, как психологическая стойкость, которое должно ему помочь избежать участи Пьера Гасли, Алекса Элбона, а теперь ещё и Серхио Переса. Все эти гонщики в разное время были напарниками Макса, но не выдержали конкуренции с голландцем.

«Лоусон получил отличный шанс, перед ним открываются хорошие возможности, но мы уже видели, что для гонщиков, которых переводили в основную команду Red Bull, это очень быстро заканчивалось крахом, – рассуждал чемпион мира 1997 года в интервью подкасту The Action Network. – Посмотрим, насколько он силён в психологическом плане и насколько он хорош в действительности.

Мы этого пока не знаем. Я хочу сказать, что его сезон в Ф2, в японской серии Super Formula или его гонки в RB, где его напарником был Юки Цунода, нельзя считать ориентиром.

По контракту, Лоусон должен помогать Ферстаппену, но сам-то он так не считает. Он думает, его взяли для того, чтобы в будущем он заменил Макса, поэтому будет стараться показывать свою агрессивность и скорость. Надеюсь, ему удастся прессинговать Макса и заставить Ферстаппена пилотировать ещё лучше. Тогда это будет способствовать прогрессу команды.

Если машина Red Bull не позволит бороться за победы, и если команда не выиграет чемпионат, то тогда она должна занять хотя бы 2-место. Тогда неплохим результатом для Лоусона можно будет считать, если по итогам сезона он окажется на одну или на две строчки ниже Ферстаппена. Но его результат не должен быть хуже этого уровня…»

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