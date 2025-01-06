Дакар: 48-часовой этап выиграл Язед Аль-Раджи на Toyota

Второй этап «Дакара», который считался самым тяжёлым на маршруте ралли-рейда, поскольку длился 48 часов, завершился победой саудовского гонщика Язеда Аль-Раджи.

Для него это уже 11-й супермарафон, и в предыдущие годы вместе со своим штурманом, опытнейшем немцем Тимо Готтшальком, он не раз выигрывал этапы и теперь вновь первым добрался до финиша на своём полноприводном прототипе Toyota Hilux Overdrive с бензиновым двигателем объёмом 3,5 литра и мощностью порядка 375 л.с.

Чуть больше четырёх минут ему уступил Хенк Латеган, гонщик заводской команды Toyota Gazoo Racing, который пока остаётся лидером в абсолютной классификации.

Третье место на этапе занял Нассер Аль-Аттия – он стал лучшим из гонщиков, выступающих на новейших прототипах Dacia Sandriders. Пятикратный победитель «Дакара» проиграл лидеру всего шесть с небольшим минут и также занимает третью строчку и общей классификации по итогам двух этапов, но здесь его отставание больше, хотя тоже не критичное – 11 минут и 14 секунд.

Уже после финиша Аль-Раджи и Аль-Аттийя получили штрафы за превышение скорости: в первом случае это был 2-минутный штраф, а Нассеру начислили в два раза больше. Тем не менее, саудовец остался лидером этапа, а вот Аль-Аттийця мог бы быть вторым, если бы не пенализация.

После вчерашних технических проблем Себастьен Лёб, напарник катарца по команде The Dacia Sandriders, отлично проехал воскресную часть Chrono Stage и смог отыграть больше половины потерянного времени. В итоге на финиш этапа он прибыл седьмым на 13 минут и 8 секунд позже Аль-Раджи.

Дела Карлоса Сайнса складываются явно хуже: вчера победитель прошлогоднего «Дакара» серьёзно разбил свой Ford Raptor T1+, потерял очень много времени и сегодня добрался до финиша на полтора с лишним часа позже лидера. Но главное, что вместе со своим штурманом Лукасом Крузом они по-прежнему продолжают движение.

Лучшим из гонщиков заводской команды Ford остаётся швед Маттиас Экстрём, занявший в воскресенье 8-е место на этапе – его отставание от лидера составляет меньше 14 минут, и в общей классификации он замыкает первую пятёрку.

Российского гонщика Дениса Кротов и его штурмана Константин Жильцов, которые едут на MINI Rally 3.0, преследуют проблемы, поэтому они добрались до финиша только 31-ми и с отставанием, превышающим 11 с половиной часов.

Среди мотоциклистов по-прежнему лидирует Даниэль Сандерс: это уже его вторая победа на этапах ралли-рейда в 2025 году, к тому же он был быстрее всех и в прологе. Кроме того, австралийский гонщик заводской команды KTM несколько увеличил и своё преимущество в общей классификации.

В категории Challenger (лёгкие внедорожники) этап выиграл аргентинский экипаж Николаса Кавильяссо, в кассе SSV (мотовездеходы) первые два места заняли гонщики команды Себастьена Лёба – Брок Хегер и Ксавье де Сольтре. Причём в общей классификации экипаж де Сольтре опережает напарников с преимуществом, немного превышающим 8 минут.

На момент написания новости экипажи, которые выступают в грузовом классе, ещё не добрались до финиша, и официальной информации о том, кто сегодня отличился, нет, но по неофициальным данным впереди остаётся чешский экипаж Мартина Масика на Iveco Powerstar.

Завтра утром участники ралли-рейда продолжат борьбу, их ждёт третий этап общей протяжённостью 847 км, из которых почти 500 км – это скоростные спецучастки.

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