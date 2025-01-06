«Вы никогда не увидите...» Экс-чемпион мира – о главном преимуществе Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи оценил карьеру украинского чемпиона Александра Усика и назвал его главное преимущество:

«Главная проблема для соперников – Усик слишком умный. Он показывал невероятные выступления в крузервейте и смог перенести свою психологию в супертяжелый вес. Украинец всегда находится на один шаг впереди своих оппонентов.

Усик быстрее наносит комбинированные удары, держит комфортную дистанцию, знает, когда и как атаковать. Вы никогда не увидите украинца в клинче с огромными боксерами, потому что он слишком умный для этого.

В супертяжелом весе все думают так, как Фьюри: «Я больше, значит, я сильнее». Потом, когда они выходят в ринг, то терпят очередную неудачу. Усик проводит бои в Премьер-лиге, а все остальные остались в первом дивизионе», – поделился мнением Маккензи.

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sport.ua