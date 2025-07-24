Окон: К этой трассе нельзя относиться легкомысленно

Эстебан Окон дебютировал в Формуле 1 в августе 2016-го в составе ныне не существующей команды Manor, и было это именно в Спа. Сейчас, когда у него за плечами 168 Гран При, и он уже открыл счёт победам, французский гонщик Haas говорит, что тогда, почти девять лет назад, его мечты начали сбываться.

Эстебан Окон: «Я даже не думал об этом, но это правда: именно тогда начали сбываться мечты. Я вышел на старт в Спа вместе с такими гонщиками, как Дженсон Баттон и все остальные легендарные герои Формулы 1. Тот уик-энд пролетел очень быстро, но, конечно, я всегда буду его помнить.

Сейчас я возвращаюсь сюда совсем в иной ситуации, и передо мной стоят совсем другие задачи, но когда мы приезжаем в Спа, это всегда особое событие – по целому ряду причин. К этой трассе нельзя относиться легкомысленно, и сейчас я в предвкушении начала уик-энда.

В перерыве между этапами в Сильверстоуне и Спа я принял участие в Фестивале скорости в Гудвуде, где в том числе пилотировал раллийную машину. Вряд ли это помогло мне подготовиться с бельгийскому уик-энду, но я получил невероятно интересный опыт!

Когда я крутил «пончики» на машинах Haas предыдущих лет выпуска на глазах сотен тысяч зрителей, это было невероятно! А также я благодарен Toyota не только за возможность испытать в деле машину GR Yaris Rally1: я также прокатился на новейших концепт-карах класса GT, и это, разумеется, произвело очень сильное впечатление.

В этот уик-энд перед командой стоит задача показать хорошие результаты, и будем надеяться, что это у нас получится. На предыдущем этапе в Сильверстоуне нам не удалось всё собрать воедино, и сейчас мы хотим выступить лучше. Поскольку в программу бельгийского уик-энда входит спринт, у нас будет совсем мало времени на подготовку, ведь почти сразу предстоит выступить в первой квалификации, и начнётся по-настоящему важная работа».

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