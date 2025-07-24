Багатскис: Я доволен результатом, а не игрой, были две разные половины матча

Сборная Украины по баскетболу в спарринге обыграла Нидерланды

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал победу в спарринге со сборной Нидерландов (90:86).

«Закрытая игра — это обычный процесс. Зачем нам показывать, что мы делаем. К примеру, мы только недавно узнали, что делают наши ближайшие соперники. Обычно есть информация друг о друге. А здесь все пытаются скрыться, потому что летом у многих нет всех лучших игроков. И мы не исключение. И, пользуясь случаем, как я уже говорил, я снимаю шляпу перед теми игроками, которые здесь есть и работают все эти 10 тренировочных дней без поблажек».

«Удовлетворение игрой? Ни в коем случае. Я доволен счетом, но не игрой. Были две разные половины игры».

Мы начали игру ужасно и Нидерланды «жили» за счет наших потерь, решений в атаке, пользовались теми возможностями, которые мы им давали. А потом во второй половине игры мы успокоились. Мы играли более спокойно, атаки начали доводить до логического завершения. Хочу сказать, что условный перелом в игру внес Слава Кравцов, который имеет столько лет, сколько имеет, и тренируется, не жалея себя. И сейчас реально помог в игре».

«Несмотря на то что мы из-за перебора фолов потеряли лидеров Ковляра и Санона, но мы до конца были командой. Где-то я, где-то игроки принимали нестандартные решения, и это привело к тому, что в конце матча мы контролировали игру и довели дело, могу сказать, до логической победы».

«Я требую играть разумно. Хорошие броски, обоснованные броски. Самое главное, чтобы наши решения брали вверх над нашими эмоциями, потому что эмоций у нас – хоть отбавляй».

«Относительно Владислава Семерича и Егора Сушкина, в первую очередь, планируется их использовать в тренировочном процессе и по возможности будем их использовать. Они только делают первые шаги в мужском баскетболе. Можно сказать, что только нюхают воздух мужского взрослого баскетбола. В любом случае, это будущее сборной Украины».

«Нет новостей. Должны приехать игроки в США, но непонятно когда. У Ростислава Новицкого проблемы с документами и он не может уехать, а Богдан Близнюк пропал и не выходит на связь».

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Далее команда Багатскиса вновь сыграет с Нидерландами 25 июля в Риге. Позднее сине-желтые отправятся в Хорватию, где 2 августа проведут спарринг с местной национальной сборной.

Сборная Украины готовится к поединкам пре-квалификации чемпионата мира-2027. Напомним, команда Айнарса Багатскиса попала в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. В основной раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

Поединки сборной Украины в пре-квалификации пройдут с 6 по 20 августа. Сине-желтые будут играть номинально домашние матчи в Латвии на площадке Олимпийского центра в Риге.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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