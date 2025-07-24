Мнение: «Усик потеряет на этом миллионы долларов. Бой не нужен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Журналисты популярного американского ресурса о боксе BoxingNews24 сомневаются, что Александру Усику стоит выходить на бой против Джозефа Паркера.

WBO обязала Усика защищать свой титул, но украинец может отказаться и сделать пояс вакантным.

«Усик сделает Паркеру и его промоутеру большую услугу, если согласится на этот бой. Усик потеряет миллионы долларов на поединке с Паркером, хотя может драться с более популярным соперником и заработать намного больше. Например, с Тайсоном Фьюри».

«В случае победы над Паркером Усик уже не получит еще больше славы или популярности, потому что Паркер не котируется среди фанов», – отметили эксперты.

Усику и Паркеру дали 30 дней на переговоры.

sport.ua