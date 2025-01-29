Обновился рейтинг WBO. Усик и Беринчик – чемпионы, прорыв Чухаджяна

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг во всех весовых категориях – украинские боксеры сумели сохранить свои позиции и даже их улучшить.

В супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) титулом чемпиона по этой версии продолжает владеть Александр Усик. В последнем поединке украинец одолел британского претендента Тайсона Фьюри единогласным решением.

В полутяжелом весе (до 79,38 кг) десятое место сохранил Александр Гвоздик. Последний раз он выходил на ринг еще в июле прошлого года, информации о следующем поединке пока нет.

В первом среднем весе (до 69,9 кг) на восьмой позиции расположился Сергей Богачук, который в декабре 2024 одолел британца Ишмаэля Дэвиса (RTD 6).

Самый большой прогресс показал Карен Чухаджян, который выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг) – его не было в рейтинге в прошлом месяце, но теперь он занял шестое место.

В перовом полусреднем весе (до 63,5 кг) Арам Фаниян сохранил пятую строчку.

В легком весе (до 61,2 кг) Украину представляет чемпион Денис Беринчик, который 14 февраля проведет защиту своего пояса против американца Кейшона Дэвиса.

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sport.ua