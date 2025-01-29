На Хунгароринге продолжается реконструкция

Продолжается масштабная реконструкция автодрома Хунгароринг в пригороде Будапешта.

Венгерскую трассу часто называли устаревшей, так что новый контракт удалось подписать лишь гарантировав Формуле 1 серьёзную реконструкцию автодрома, которая с небольшими перерывами продолжается с прошлого года. Сейчас организаторы сообщили о важном шаге второго этапа – монтаже крыши над новой главной трибуной.

«Исторический момент! Первый элемент конструкции крыши установлен на новой главной трибуне Хунгароринга, чему предшествовали четыре месяца предварительной сборки стальных конструкций.

Для операции потребовался 650-тонный мобильный кран, единственный в своем роде в Венгрии. Огромная конструкция крыши длиной 272 метра и шириной 33 метра будет весить 1300 тонн при площади 8976 кв. метров. Строительство паддока и главной трибуны продлится до конца января.

564 человека ежедневно трудятся на легендарной трассе. За прошедший период подрядчик установил в двух зданиях 20 885 кубометров бетона и 4 793 единицы арматурной стали. Было перемещено невероятное количество земли: 99 800 кубометров для выемки и 33 875 кубометров для строительства насыпи»,- сообщили организаторы.

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