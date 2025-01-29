Брисбен (W75). Соболева проиграла на старте турнира первой ракетке мира среди юниоров, не подав матч во втором сете

Украинская теннисистка Анастасия Соболева потерпела поражение в первом круге основной сетки турнира ITF W75 в Австралии



В своем стартом матче на турнире в Брисбене Анастасия Соболева (№225 WTA) за два часа проиграла австралийской теннисистке Эмерсон Джонс (№288 WTA) – 6:4, 5:7, 1:6. Украинка четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок (у соперницы – два эйса и 12 двойных ошибок), сделала четыре брейка и проиграла шесть геймов на своей подаче. Во втором сете Соболева не подала на матч в десятом гейме.

Отметим, что соперница Соболевой, 16-летняя Эмерсон Джонс – первая ракетка мира среди юниоров. Ранее в январе, Джонс обыграла 37-ю ракетку мира Ван Синьюй на старте соревнований WTA 500 в Аделаиде и дебютировала в основной сетке Australian Open, где взяла два гейма в поединке с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Анастасия Соболева также сегодня провела в Брисбене парный матч. Вместе с Катариной Завацкой они играли против пары Габриэла да Сильва Фик (Австралия) / Леони Кунг (Швейцария), но после двух проигранных геймов украинки приняли решение досрочно завершить поединок.

btu.org.ua