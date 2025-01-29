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Футбол

Экс-защитник Арсенала подпишет контракт с бразильским топ-клубом

Футболист летом стал свободным агентом

Экс-защитник Арсенала подпишет контракт с бразильским топ-клубом

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший защитник лондонского "Арсенала" подпишет контракт с бразильским топ-клубом.

    Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний Седрик Соареш подпишет краткосрочный контракт с "Сан-Паулу". Все документы между сторонами согласованы. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

    Напомним, что португалец провел предыдущий сезон в "Фулхэме", играя за этот клуб на правах годичной аренды. Летом прошлого года его контракт с "Арсеналом" закончился. Все это время защитник был без клуба.

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    • В активе Седрика 64 матча в составе "канониров" во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

    www.ua-football.com

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