Фрэнк УОРРЕН: «Бой с Усиком? Вы пытаетесь задеть Дюбуа за живое»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен и известный тренер Энди Ли обменялись мнениями о возможном реванше в супертяжелом весе.

Ли считает, что Даниель Дюбуа не должен второй раз выходить в ринг против Александра Усика, так как раньше был нокаутирован украинцем. Уоррен решил ответить на это обвинение и защитить своего подопечного:

«Возможно, вы приводите правильные и обоснованные аргументы, но важно понимать одну вещь. Когда говорят, что в реванше нет смысла, то пытаются задеть Дюбуа за живое. Зачем обсуждать бой, который давно прошел. Нужно смотреть на текущую форму боксера. Даниель легко одолел последних оппонентов», –считает Уоррен.

22 января Даниель Дюбуа проведет защиту титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF против новозеландского боксера Джозефа Паркера. Британец уверен, что победит в этом противостоянии и планирует провести реванш с Усиком в 2025 году.

Ранее Дюбуа заявил, что сможет одолеть украинца из-за своей оптимальной формы в последних поединках.

sport.ua